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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lübnan' paylaşımı: Yeni hedef Lübnan | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lübnan' paylaşımı: Yeni hedef Lübnan

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından yazılı bir mesaj yayımladı. İsrail'in yeni hedefinin Lübnan halkı olduğunu söyleyen Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i İsrail'i durdurmaya çağırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 16:22 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:22
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lübnan' paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Twitter hesabından bir yazılı açıklama paylaştı.

        Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "İsrail’in, 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır.

        İsrail’in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir.

        Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez.

        İsrail hükûmeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta; tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır.

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        İsrail’in, Gazze ve Ramallah’ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan’a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık “dur” denilmelidir.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz.

        İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz.

        Türkiye olarak bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olmayı sürdüreceğiz.

        İsrail’in, Lübnan’a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyor; saldırılarda hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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