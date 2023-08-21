Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan temaslarına ilişkin paylaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'la olan ilişkilerin her alanında önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek, "İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Macaristan'ın kuruluş yıl dönümü ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri vesilesiyle Budapeşte'deydik. Ziyaretimizde Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile davetli diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldik." bilgisini verdi.

Bugün, stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Macaristan’ın kuruluş yıl dönümü ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri vesilesiyle Budapeşte’deydik. 🇹🇷🇭🇺



Ziyaretimizde Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile davetli diğer devlet ve hükûmet başkanlarıyla bir araya geldik.… pic.twitter.com/7kf7RWm07l — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2023

Macaristan'la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlişkilerimizin her alanında önemli gelişmeler kaydediyoruz. İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdiğimiz, münasebetlerimizi daha ileriye taşımak amacıyla atacağımız adımları ele aldığımız ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği dolayısıyla Macaristan'ı tebrik ederek, organizasyonun sağlıklı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACARİSTAN'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti.

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AA'nın haberine göre; Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya "TUR" uçağıyla TSİ 24.00'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Ankara'ya gitti.

BUDAPEŞTE'DEKİ TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'deki temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile birer görüşme gerçekleştirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'i kabul eden Erdoğan, kutlamalar kapsamında düzenlenen resepsiyona katılarak, etkinlikleri takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 100 metre finalini de izledi.