AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajları paylaştı.

İletisinde "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer veren Erdoğan sonraki paylaşımına şunları kaydetti:

"Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2020

SPOR BAKANI KASAPOĞLU: TURUNCU-LACİVERTLİ CAMİAYI KUTLUYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Medipol Başakşehir'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Süper Lig 2019-2020 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyon olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü kutluyorum. Tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan bu değerli kulübümüzün başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve turuncu-lacivertli camiayı kutluyorum. Ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve önümüzdeki sezon oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."

ADALET BAKANI GÜL'DEN TEBRİK MESAJI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''2019-2020 Cemil Usta Sezonu Şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü kutluyorum.'' dedi.

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 19, 2020

İSTANBUL VALİSİ: TEBRİK EDİYORUM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,''Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü tebrik ediyorum.'' dedi.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 19, 2020

FUAT OKTAY'DAN TEBRİK MESAJI

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol #Başakşehir Futbol Kulübü’nü, yöneticilerini ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum.