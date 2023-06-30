2023 asgari ücret ara zammı yüzde 34,04 olarak açıklandı ve böylelikle asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükselmiş oldu. Söz konusu durumun ardından memur maaşına ilişkin araştırmalar da iyice artmış durumda. İşte, hükümet kanadından ve son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından memur zamlarına dair bilgiler...