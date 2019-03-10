Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, o görüntüyü, 'Fatma hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah.' notuyla paylaştı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 10, 2019