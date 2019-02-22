Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla'da önemli mesajlar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Muğla'ya 20 katrilyon yatırım yaptık. Muğla'ya yeni bir stad kazandırmaya ve mevcut stadın yerini de millet bahçesi yapma projesi sürüyor. Millet bahçesinin bir köşesine de bir millet kıraathanesi yapacağız. Bu CHP var ya ben kıraathane diyorum, onlar kumarhane anlıyor. Bunlar kumarla meşguller Kıraathane ne diye sorsan anlamazlar, kıraathane okuma evidir. Burada her türlü hizmet olacak. Benim gençlerim orada dersini çalışacak, çayını kahvesini içecek.

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 1,1 katrilyon destek verdik. Sağlıkta toplam 33 tesisi şehrimize kazandırdık. Muğla'da 3320 konut projesini hayata geçirdik.



Sizin için yollar yaptık. Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu 16 senede 90 km'den 450 km'ye çıkardık. Milas Bodrum ve Dalamaman havalimanlarına yeni dış hatlar terminal binası yaparak büyüttük. Dalaman Havalimanı'mızın yolcu trafiğini 4,5 milyon yolcuya çıkardık. Ören ve Turgutreis yat limanlarını şehrimize kazandırdık. Geçen yıl Muğla'ya 4,5 milyon turist geldi.

Baktık CHP'li belediyelerden iş çıkmıyor Muğla susuzluktan kıvranıyor. Hemen meseleye el attık. DSİ'yi devreye soktuk. Muğla'nın 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak Sanraz içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz. İçme suyu isale hattı ile Bodrum yarımadasının içme suyu ihtiyacını biz karşıladık.