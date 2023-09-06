Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere vergisiz telefon açıklaması! 2023 Vergisiz telefon markaları, fiyatları, şartları ve satış tarihi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama! Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları ve şartları belli oldu! Öğrencilere KDV'siz/vergisiz telefon fiyatları, modelleri ve şartları ilk defa telefon alacaklar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatlerinden olan öğrencilere vergisiz telefon kampanyası uzun süredir gündemden düşmüyor. iPhone alma hayalleri kuranlara ise kötü haber geldi. Yapılan açıklamalara göre bu kampanya yalnızca Türkiye'de üretilen markaları kapsıyor. Öğrenciler için vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaların detayları ise yapılan açıklamalar ışığında merak ediliyor. Konuya ilişkin beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, vergisiz telefon fiyatları, şartları ve markaları belli oldu mu? 2023 Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlıyor? Vergisiz telefon nasıl alınır? İşte tüm ayrıntılar... Habertürk Giriş: 06.09.2023 - 10:17 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:17 facebook

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Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları, şartları, markaları ve modelleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. İlk defa telefon ve bilgisayar alacak üniversite öğrencilerine KDV'siz telefon kampanyasının detayları netleşiyor. Kampanya kapsamında hangi telefonların satışa sunululacağı ve şartların neler olduğunu merak edenler için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, öğrencilere KDV'siz/vergisiz telefon ve bilgisayar fiyatı, şartları neler, kimler alabilir? İşte 2023 vergisiz telefon fiyatları, şartları ve modelleri...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN VERGİSİZ TELEFON AÇIKLAMASI Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefona ilişkin, "Yüksek öğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve ilgili bakanlarımızı Kabinemize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri konusunda talimatlandırdık. Nihai çalışmaya göre, bir sonraki toplantımızda her iki konu ile ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve gençlik bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir." ifadelerini kullandı.