Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya mitinginde vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Viyana'yı aşsak Avrupa bizim olacakken, Viyana'dan döndük Trakya'daki topraklarımızı bile çok görüyorlar. Biz buraya 22 milyon kilometrekareden küçüldük küçüldük 780 kilometre kareye geldik. Nereden nereye? Bize Anadolu'yu da çok görülüyorlar. Bugün bize Viyana kuşatmasındaki hataları tekrarlatmak isteyenler var. Bu hesabın dışarıda olduğu gibi içeride destekçileri var. Terör örgütleri dahil herkesle işbiliği halindeler. Teröristlerin yaptığı eylemleri işlerine geldiği ölçüde dünya kamuoyuna yansıtanlar, Batıdaki saldırıları görmezden geliyor. Irak'ta, Suriye'de DEAŞ, PKK, PYD ne ise Avrupa'da yükselen ırkçılık aynı şeydir. Hepsinin hedefinde masum insanlar vardır, müslümanlar vardır.