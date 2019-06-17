Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadim Dostlar Buluşması programında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Zalim Sisi tarafından cunta tarafından devrilmiş ve hapse atılmıştı. Kendisiyle hem Cumhurbaşkanı seçilmeden önce hem de seçildikten sonra yakın dostluğumuz oldu. Darbe mahkemelerinde yargılanan ve idam cezasına çarptırılan merhum Mursi'nin mahkemede son nefesini vermiş olması kendisine ve halkına yapılan bir zulmün sembolüdür. Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek suretiyle şehadetine vesile olabilirler. Fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremezler. Biz de tüm müslümanlar merhum Mursi'yi son nefesine kadar yürüttüğü mücadelesini hatırlayacağız.