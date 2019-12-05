Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün üzerinde oyun oynanan değil, kararlı bir Türkiye var. Bugün 2002' ye göer ekonomisini 3,5 kat büyütmüş, ihracat rakamlarında rekora koşan bir Türkiye var. Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var.

Çok büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum Türkiye emin ellerde. Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü Türkiye var. Bugün üzerinde rahatça oyun oynanan değil bölgesinde oyun kuran, oyun bozan kararlı bir Türkiye var. Bugün birkaç milyar dolar için el açan değil dünyada milli gelire oranla en fazla yardım yapan cömert bir ülke var. Bugün 2002'ye göre ekonomisini 3.5 kat büyütmüş, ihracat rakamlarında her sene rekora koşan bir Türkiye var. Bugün duble yollarla, köprülerle, köprülerle dünyanın ilk üç sırasındaki en büyük havalimanıyla Asya'yı Avrupa'yı bağlayan yeni gerdanlarıyla ulaşım altyapısını tamamlamış bir Türkiye var. Bugün Ege'de Doğu Akdeniz'de haklarını koruyan donanması güçlü bir Türkiye var.

Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var. Tabii herkes bize akıl veriyor. Sizin Suriye'de ne işiniz var? Bize diyorlar ki Suriye'den ne zaman çıkacaksınız. Bizim onlara verdiğimiz tek cevap var: Sizin Suriye'de ne işiniz var! Suriye'ye sınırınız var mı? Yok. Peki ne işiniz var? 10 bin kilometreden oraya geliyorsun ama bizim 911 km sınırımız var. Bu teröristler bu YPG, DEAŞ, PKK bütün bunlar havan toplarıyla her an sınıra atışlar yapıyorlar. Bütün bunlar karşısında biz eli bağlı neyi bekleyeceğiz. Evet biz oradayız, orayı bu teröristlerden temizleyene kadar çıkmayacağız. Şunu çok açık ve samimi söylüyorum bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler. Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil yurt dışında yaşayan 6 milyon vatandaşının da hakkını savuna diplomasisi güçlü bir Türkiye'yiz. Hiç şüphesiz bu başarılarının tamamı hepimizin.

Sizlerden kalbinizi ferah tutmanızı istiyorum, sizlerden Türkiye'ye inanmanızı, devletinize güvenmenizi istiyorum. Ülkemiz hem kendi bekasını, hem de bölgesinin istikbalini garanti altına alacak adımları atıyor. Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.

Türk toplumu, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmeşi noktasında da kritik rol oynuyor.

Vatandaşlarımızın ekonomik hayattaki başarılarını, İngiltere'de siyasi hayata yeterince yansıtamadıklarını görüyoruz.

Şayet sizler ümitsizliği, özgüvensizliği kapınıza yanaştırmazsanız, kimse size ket vuramaz."

Terörle mücadelede hala bize akıl verenlere biz sadece "Aklınızı kendinize saklayın" diyoruz. İslami terör ifadesini kullananlara "Gidin aynaya bakın" diyorum. Bu ifadeyi kullananları kusura bakmasınlar ben de lanetliyorum.

Çocuklarımızın kendi kültürlerini öğrenmesi ve anavatanlarıyla entegrasyonu önemlidir.

Asimilasyon çabaları şu ana kadar dünyanın hiçbir ülkesinde sonuç vermemiştir, vermeyecektir.

Aşırı sağcı hareketlerin hedefinde çoğunlukla İslam ve Türk toplumu var. Yükselen İslam düşmanlığı sadece bizim değil, tüm batı dünyasının sorunudur. Medya ve kimi siyasetçiler önyargıları derinleştirdi.