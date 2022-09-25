''Birçok lider faizi düşürmenin faydasından söz ediyor''

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık birçok lider faizi düşürmenin faydasından söz ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonu faiz ile kontrol altına alma yaklaşımının artık ciddiye alınmadığını söyledi. Türkiye ekonomi modelini en ağır şekilde eleştirenlerin aynı çizgiye yöneldiğini kaydeden Erdoğan, "Büyük liderler bile faiz düşürmenin faydalı olduğuna karar verdi, mesela Putin de faiz düşürmeye başladı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık birçok lider faizi düşürmenin faydasından söz ediyor
''Birçok lider faizi düşürmenin faydasından söz ediyor''
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında iş dünyasına yatırım çağrısı yaptı. Erdoğan, "Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum" dedi.

''PUTİN DE FAİZİ DÜŞÜRMEYE BAŞLADI''

Enflasyon ve faize ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu şubattan itibaren makul seviyelere indireceklerini belirtti. Türkiye ekonomi modelini en ağır şekilde eleştirenlerin aynı çizgiye yöneldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllardır ülkemize dayatılan faiz, enflasyon kur dengesi teorilerinin hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bu işin sahipleri de ikrar ediyor. Enflasyonu faiz artırarak kontrol altına alma yaklaşımı kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık büyük liderler bile faiz düşürmenin faydalı olduğuna karar verdi, mesela Putin de faiz düşürmeye başladı. Gelişmiş ülkeler eski modeli kullanarak ekonomiyi durgunluğa sokacak durumu göze almıyor." dedi.

YEMEK KARTI ZORUNLULUĞU KALKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırdıklarını, nakden ödenen yemek bedelinin vergi istisnası kapsamına gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Türkiye hangi badirelerden geçtiyse İTO da benzer şeyleri yaşamıştır.

Dünyanın tamamı gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınında İTO ile etkin çalışmalar yürüttük.

Son 20 yılda çok saldırı ve oyunla mücadele ettik. Ekonomi de saldırılara maruz kaldı. 2018 Ağustos'u itibarıyla bu saldırı açık bir hal aldı. Bu tablo karşısında çok önceden başlatmamız gereken alternatif bir ekonomi politikasını süratle hayata geçirdik. Ülkemizin ihtiyaçlarına göre sürdürdüğümüz Türkiye Ekonomi Modeli'nin hedefi ülkemizi ihracat, cari fazla ve istihdam yoluyla öne çıkarmak.

Ekonomik işleyişin kökünden sarsıldığı dünyada ülkemizi en ağır şekilde eleştirenler bile bizimle aynı çizgiye yöneldi. İşte bunu son Semerkand zirvesinde, ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki görüşmelerimizde tüm liderler ifade etti. Türkiye artık eski Türkiye değil.

Faiz, enflasyon, kur dengesi teorilerinin aslında hiçbir soruna çözüm sağlamadığı bizzat bu işin sahipleri de ikrar etti. Dikkat ederseniz bu yöntemler artık kimse tarafından dile getirilmiyor. Getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık birçok lider faizi düşürmenin faydasını söz ediyor. Rusya bizzat sayın Putin geçmişte faizi savunurken bugün düşürmeye başladı. 8.6'ya kadar indirdi.

Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Düşük faizle aldığınız kredi ile yapacağınız yatırım istihdam sağlayacak.

Enerji sübvansiyonlarımız yarım trilyon liraya ulaştı.

İnşallah Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır.

Enflasyonu şubat ayında makul düzeye indireceğiz.

Enflasyonu tek haneye indirmekte kararlıyız.

Enflasyonu mazide bir hatıraya dönüştüreceğiz.

Çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli vergi istisnası kapsamına eklenecek. Vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık.

Çalışanlara nakden ödenen yemek bedelleri vergi istisnasına alınacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: "Çok önemli fırsatlar mevcut"
İŞ-YAŞAM "Çok önemli fırsatlar mevcut"
Ticaret Bakanı Muş: Oyun ve yazılım ihracatçılarına ciddi teşvik ve desteğimiz var
İŞ-YAŞAM "Oyun ve yazılım ihracatçılarına ciddi teşvik ve ...
Habertürk’ün mutlu günü
İŞ-YAŞAM Habertürk’ün mutlu günü
Elektrik-elektronik ihracatında artış
İŞ-YAŞAM Elektrik-elektronik ihracatında artış
S&P Almanya'nın kredi notunu teyit etti
İŞ-YAŞAM S&P Almanya'nın kredi notunu teyit etti
THY'den Afrika uçuşlarıyla ilgili sefer iptali açıklaması
İŞ-YAŞAM THY'den Afrika uçuşlarıyla ilgili sefer iptali ...
Bakan Vahit Kirişci, hayvancılık destek ve karkas alım fiyatlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM Dana karkas alım fiyatları belli oldu
THY Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildi
İŞ-YAŞAM Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildi
Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması! 2022 EYT nedir, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor?
İŞ-YAŞAM Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
New York borsası düşüşle açıldı
İŞ-YAŞAM New York borsası düşüşle açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.