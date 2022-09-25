''Birçok lider faizi düşürmenin faydasından söz ediyor'' 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında iş dünyasına yatırım çağrısı yaptı. Erdoğan, "Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum" dedi.

''PUTİN DE FAİZİ DÜŞÜRMEYE BAŞLADI''

Enflasyon ve faize ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu şubattan itibaren makul seviyelere indireceklerini belirtti. Türkiye ekonomi modelini en ağır şekilde eleştirenlerin aynı çizgiye yöneldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllardır ülkemize dayatılan faiz, enflasyon kur dengesi teorilerinin hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bu işin sahipleri de ikrar ediyor. Enflasyonu faiz artırarak kontrol altına alma yaklaşımı kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık büyük liderler bile faiz düşürmenin faydalı olduğuna karar verdi, mesela Putin de faiz düşürmeye başladı. Gelişmiş ülkeler eski modeli kullanarak ekonomiyi durgunluğa sokacak durumu göze almıyor." dedi.

YEMEK KARTI ZORUNLULUĞU KALKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırdıklarını, nakden ödenen yemek bedelinin vergi istisnası kapsamına gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Türkiye hangi badirelerden geçtiyse İTO da benzer şeyleri yaşamıştır.

Dünyanın tamamı gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınında İTO ile etkin çalışmalar yürüttük.

Son 20 yılda çok saldırı ve oyunla mücadele ettik. Ekonomi de saldırılara maruz kaldı. 2018 Ağustos'u itibarıyla bu saldırı açık bir hal aldı. Bu tablo karşısında çok önceden başlatmamız gereken alternatif bir ekonomi politikasını süratle hayata geçirdik. Ülkemizin ihtiyaçlarına göre sürdürdüğümüz Türkiye Ekonomi Modeli'nin hedefi ülkemizi ihracat, cari fazla ve istihdam yoluyla öne çıkarmak.

Ekonomik işleyişin kökünden sarsıldığı dünyada ülkemizi en ağır şekilde eleştirenler bile bizimle aynı çizgiye yöneldi. İşte bunu son Semerkand zirvesinde, ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki görüşmelerimizde tüm liderler ifade etti. Türkiye artık eski Türkiye değil.

Faiz, enflasyon, kur dengesi teorilerinin aslında hiçbir soruna çözüm sağlamadığı bizzat bu işin sahipleri de ikrar etti. Dikkat ederseniz bu yöntemler artık kimse tarafından dile getirilmiyor. Getirilse de ciddiye alınmıyor. Artık birçok lider faizi düşürmenin faydasını söz ediyor. Rusya bizzat sayın Putin geçmişte faizi savunurken bugün düşürmeye başladı. 8.6'ya kadar indirdi.

Başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Düşük faizle aldığınız kredi ile yapacağınız yatırım istihdam sağlayacak.

Enerji sübvansiyonlarımız yarım trilyon liraya ulaştı.

İnşallah Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır.

Enflasyonu şubat ayında makul düzeye indireceğiz.

Enflasyonu tek haneye indirmekte kararlıyız.

Enflasyonu mazide bir hatıraya dönüştüreceğiz.

Çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli vergi istisnası kapsamına eklenecek. Vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık.

Çalışanlara nakden ödenen yemek bedelleri vergi istisnasına alınacak.