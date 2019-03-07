Cumhurbaşkanı Errdoğan yayınladığı mesajda, "Milletimizin ve İslam dünyasının Regaib Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bizi bu mübarek geceye kavuşturan Rabbimin; barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a da, Kadir Gecesi'ne de vasıl eylemesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



