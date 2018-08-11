Spor Toto Süper Lig'de 82 günlük hasret dün Ankaragücü-Galatasaray maçıyla sona ermişti. Ligde heyecan bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e geri dönen Çaykur Rizespor, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk maçında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçını stadyumda takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşma öncesinde her iki takımın soyunma odasını da ziyaret etti ve maç öncesinde iki kulübe de başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ