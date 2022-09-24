Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da açıklamalar
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek, "Sizlerden isteğim kimsenin sizi kullanmasına sömürmesine izin vermeyin. Özgürlüğünüze, iradenize ve geleceğinize sahip çıkın" diye konuştu. Erdoğan, "Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz" dedi.

"Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz." ifadesini kullanarak, "Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Tüm terör örgütlerinin üzerimize saldırdığı bir dönemde en büyük desteği gençlerden aldık. 15 Temmuz'da destan yazdınız. Sakarya'dan tüm istismarcılara sesleniyorum; gençlerimizin yakasından düşün, gençlerimize yalan söylemeyin, gençlerimizin gözünü boyamaya, ruhunu kirletmeye çalışmayın. Sabah akşam karamsarlık aşılamaktan vazgeçin. Gençlerimizi modern çağın köleleri haline getiremeyeceksiniz.

"BUNLAR DEĞİL MİYDİ GENÇLERİMİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN"

CHP'ye, 6'lı Masa'nın etrafında duranlara, siz değil miydiniz gençlerim seçme yaşını değiştirirken bizlere karşı çıkaranlar. Siz değil miydiniz bizleri parlamento ve belediye meclisini çoluk çocukla doldurmakla itham edenler. Siz değil miydiniz Anayasa Mahkemesi'ne dava açarak gençlere verdiğimiz bursları engellemeye çalışanlar? İkna odaları kuran, imam hatiplerin önüne geçmek için tüm meslek okullarını özellikle öldürmeye çalışan? Siz değil miydiniz başörtülü kardeşlerimizin çalışmalarını engellemek için çalışan? Siz değil miydiniz yerli arabalarımız TOGG'tan, İHA'dan Bayraktar'a kadar her teknoloji atılımımıza balta vurmaya çalışan. Özellikle gençlerimiz için yaptığımız her hizmetin önüne takoz olan?

"GENÇLERİMİZE SOSYAL KONUT PROJESİNDE POZİTİF AYRIMCILIK"

Sosyal konut projesi kampanyasında gençlerimize 50 bin konutluk kontenjanı ayırdık. Amacımız hayata yeni başlayan gençlerimizi konut sorunlarını şimdiden çözmelerine yardımcı olarak, daha büyük, cesur, özgüvenli adımlarını atmalarını sağlamak. Buna da karşı çıktılar. Kulp takmak için akıllara zarar nice yalan, iftiralara başvurdular. 20 yıldır bu kervanı onlara rağmen yürüttüğümüz için hiçbirine kulak asmıyoruz. Salgın döneminde de benzer ülkemizi küçük düşürmeye, milletimizi tahkir etmeye çalışmışlardır. Sonuçta Türkiye bu sağlık krizini en iyi yöneten ülke olarak sadece kendi vatandaşlarına değil dünyanın dört bir yanına yardım etti. Diğer ülkeler vatandaşlarını adeta ölüme terk ederken biz dünyanın dört bir yanındaki hasta insanlarımızı ambulans uçaklarla yurdumuza taşıdık.

"TERÖRE BULAŞMAMIŞ, İHANET ETMEMİŞLERSE KUCAĞIMIZ AÇIK"

Bir süredir 'Türkiye bir doktor, bir mühendis, bir sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı' türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar. Mükemmel çalışma ve hayat standartlarına sahip gösterdikleri ülkeler karşı karşıya kaldıkları enerji ve gıda krizinin çözümü için bizden yardım istiyorlar. Emin olun, bu tür 5. kol faaliyeti kampanyalara ürünü alet olanların başları sıkıştığında kaçıp gelecekleri yer yine Türkiye olacaktır. Gelsinler, teröre bulaşmamış ve ülkesine ihanet etmemiş herkese bizim kucağımız da gönlümüz de açık. Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Ahi Evran'ın yaşadıkları toprakların bereketi ve bıraktığı medeniyet mirasının gücü hepimize yeter. Sizlerden tek isteğim, kimsenin sizi kullanmasına, sömürmesine, ruhunuzu ve zihninizi kirletmesine izin vermeyin. Yeter ki özgürlüğünüze, iradenize, geleceğinize sahip çıkın. İnancınıza, imanınıza, tarihinize, kültürünüze, ecdadınıza sahip çıkın. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının tamamlanmasının önüne bunların hiçbiri geçemeyecektir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz iyilik medeniyetinin çocuklarıyız
GÜNDEM "İyilik medeniyetinin çocuklarıyız"
KYK burs başvuru tarihleri: KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2022-2023 KYK burs başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?
GÜNDEM KYK burs başvuru tarihleri 2022
Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM Çankırı'da feci kaza!
Bakan Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda batık gemiye anı dalışı gerçekleştirdi
GÜNDEM Bakan Ersoy'dan İngiliz "HMT Lundy" batığına anı ...
Ordu'da yol çalışmasında yer altı mağarası bulundu
GÜNDEM Yol çalışması sırasında bulundu
Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2022-2023 MEB İOKBS bursu ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM Bursluluk parası ne zaman yatacak?
KPSS iptal edilir mi? ÖSYM'den kritik açıklama! 2022 KPSS lisans sınavı iptal mi olacak, son durum ne ve tekrar edilecek mi?
GÜNDEM KPSS iptal edilecek mi? ÖSYM açıkladı...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Edirne'de boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine giden adam dayak yedi
GÜNDEM Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gitti! Dayak ...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün açıklamıştı, habersiz olanlar kapıdan döndü! Karaköy'de o anlar kamerada - İstanbul Haberleri
GÜNDEM İmamoğlu dün açıklamıştı! Habersiz olanlar kapıdan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.