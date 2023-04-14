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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma çıkış gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti. Namazı burada kılan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

KARADENİZ GAZI: Nasip olursa 20 Nisan arife doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre.

DEPREM BÖLGESİNE ZİYARETLER: 11 vilayetin tamamında konut teslimleri devam ediyor. Vatandaşlarımdan 1 yıl gibi bir süre talep ettim. Bu bir yıl içerisinde konutlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Enkaz kaldırmalar var, zemin etütleri yapılıyor. Adımlarımızı atıyoruz.

ŞEHİR HASTANELERİ: Hastanelerimizin durumu Cleveland'ı aştı. Bu hastaneye vatandaşım girdiğinde hamd olsun diyor. Yatmadan şifayı buluyor. Bundan sonraki süreçte de büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştıracağız. Bu hastanelerin büyük kısmında sismik izolatör kuruldu, kuruluyor. Hastanelerin birçoğunda bunlar var. Bundan sonraki yatırımlarımızda da hassasiyet göstereceğiz.

Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın Diyarbakır'a giderek "Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni"ne katılması bekleniyor.