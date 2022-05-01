Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun ile Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık Operasyonu'nda mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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