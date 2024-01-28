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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 23:20 Güncelleme: 28.01.2024 - 23:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Şehit Tunahan Evcin'in ailesine yapılan ziyarete ilişkin İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu" denildi.

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