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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Okuduğum şiir yüzünden hapse atarak siyasi hayatıma son vermeye çalıştılar. Başlangıcı tekrar Siirt'te yaptık. Biz de başbakan olarak cumhurbaşkanı olarak her alanda Siirt'in gelişmesi büyümesi için ne gerekiyorsa yaptık.

- Siirt'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 2,5 milyar lirayı geçen 75 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Çinko Üretim Tesisi, 102 milyon dolarlık yatırım bedeli ile şehrimiz ve ülkemiz için önemli bir yatırım. Tesiste ilk etapta 500 kişi ile açılacak. İleride 3 bin kişiye çıkacak ardından 7 bin 500 kişiye burada iş sağlanacak.

- Çinko ithalatı için harcanan 1 milyar doların önemli kısmı ülkemizde kalacak ve ihracat kapısı açacağız. Cari dengeyi fazlaya dönüştüreceğiz. Bu tesis tek başına ülkemizi üretim, ihracat ve büyüme üzerine kurulu ekonomi programımızın ispatıdır. .

- 20 yıl öncesine gidelim. Ne havaalanı, ne havaalanından buraya böyle bir yol var mıydı? Üniversitemiz var mıydı? Şimdi maşallah yolumuz çift gidiş çift geliş gayet güzel. Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin sonra 250 bin ton kapasiteye çıkacak bu tesis şehrimize yapılan en büyük sanayi yatırımıdır.

KILIÇDAROĞLU'NUN TÜİK ZİYARETİNE TEPKİ

- Ana muhalefetin başında bir zat var. Bu zat TCMB'den randevu istiyor. TCMB veriyor. Gidiyorlar, brifing aldıktan sonra TCMB'nin aleyhinde konuşmaya başlıyor. Hani bağımsız değildi, bak sana randevu verdiler.

- Dün evvelsi gün de randevu filan almadan TÜİK'e gitmek istedi. TÜİK de buna randevu vermedi. Gittiler TÜİK'in önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil. Bundan böyle devlet kurumlarına randevusuz gidilemeyeceğini öğren.

- Ne oldu randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı. Bay Kemal bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin onlara randevusuz da gidebilirsin fakat devletin kurumları ciddidir. Oralara rastgele öyle gidemezsin ve gidemeyeceksin de.

- Siyaset er meydanında yürütülür. Bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toplayamadı. Mersin'i bu kadar dolduramadılar. İşte bak burası Siirt. 'Daha büyük meydan verilse orayı doldururduk' diyor. Sen ilk önce orayı doldur. Resmi rakamlar elimizde.

- Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi, siyaset meydanında çık karşımıza. Siyasette bu zat aslında bizim sıkletimiz değil. Genel Başkan olduğu günden beri tek bir seçimi bile kazanamayarak bunu ortaya koydu.

- Çıkmış bugün Erdoğan'a oy veren gayri millidir diyor. Erdoğan'a bu milletin yüzde 52'si oy verdi. Sen kimsin? Adama 'Hadi oradan' derler.

"BUGÜN DE DÜŞÜK FAİZ YARIN DA DÜŞÜK FAİZ DİYECEĞİM"

- Milletimizin yaşadığı her sıkıntıyı yakından takip ediyoruz. Yatırım, İstihdam, üretim, ihracat ve büyüme odağıyla yeni ekonomi politikamızı güçlendirirken insanların günlük hayatta sorunlarını çözecek adımları atıyoruz.

- Bay Kemal ne diyordu? 'Gel bu faizi 1'e indir, sana destek vereceğim2. Aynı Bay Kemal şimdi 'yüksek faiz' diyor. Bunlar akşam başka sabah başka.

- Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu, bugün de düşük faiz diyor. Yarın da düşük faiz diyecek. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan illettir. Biz her zaman milletimizin yanında olacağız. Düşük faizle yanında olacağız.

- İnşallah asgari ücreti kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirliyi ferahlatacağız