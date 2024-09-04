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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin yıl dönümü mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin yıl dönümü mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Bugün biz de adımlarımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 09:14 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:14
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

        İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Sivas Kongresi’nde her türlü imkânsızlık içerisinde azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milleti, İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandırmıştır.

        İstikbalimizin önemli başlangıç noktalarından biri olan Sivas Kongresi’nde alınan tarihi kararlar, Kurtuluş Savaşı’nın yolunu açtığı gibi, Cumhuriyetimizin istikbaline de yön vermiştir.

        Bundan 105 sene evvel Sivas’ta, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacaktır.

        Bugün biz de adımlarımızı Sivas Kongresi’nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz.

        Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum."

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #sivas kongresi
        #Son dakika haberler
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