Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar kısıtlamaların kaldırılmasının ardından kontrolsüz normalleşme nedeniyle endişeli ve Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı gelir mi sorusunun yanıtını merak etti.

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tedbirlere uyulmaması halinde kısıtlamaların geri geleceğini belirtmek istiyorum." dedi ve ekledi "Sağlık Bakanlığımız salgının seyrini yakından takip ediyor. Son iki haftadır yaşanan gelişmeleri görüştük. Kimi illerimizde görülen vaka artış sayısına rağmen hastanelerimizde yansımasının az olduğunu görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulması için süreci yakından takip ediyoruz. Şehirlerdeki mevcut uygulamaları bir süre daha sürdürme kararı aldık."

Her ilde risk durumuna göre farklı sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. İstanbul'da Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı yok ancak Pazar günü sokağa çıkma yasağı var. Ankara'da ise haftasonu sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. İlllerde vaka sayısının artışına göre kısıtlamalarda değişikliğe gidilmesi bekleniyor.