OKULLARDA DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Daha önce yapılan açıklamalar şu şekildeydi; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığına dikkat çekerek depremden etkilenen bölgeler için "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak" ifadelerini kullandı.