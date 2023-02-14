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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Okullarda hangi illerde devam zorunluluğu kaldırıldı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Deprem sebebiyle eğitime ara verildiği geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Devam zorunluluğu ve okulların açılacağı tarih hakkında son açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte 2. dönemde devam şartı hakkında güncel bilgiler...

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  • DEVAMSIZLIK KALKTI MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika devam zorunluluğu açıklaması: 2. dönem okullarda devam zorunluluğu var mı?

    Okullarda devam zorunluluğu konusu Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından eğitime bir süre ara verilmesiyle gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Özer'den konuyla ilgili açıklamalar geldi. İşte deprem bölgesinde ve tüm okullarda 2. dönem devam zorunluluğu hakkında merak edilenler...
  • DEVAMSIZLIK KALKTI MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika devam zorunluluğu açıklaması: 2. dönem okullarda devam zorunluluğu var mı?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullandı.
  • DEVAMSIZLIK KALKTI MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika devam zorunluluğu açıklaması: 2. dönem okullarda devam zorunluluğu var mı?

    OKULLARDA DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

    Daha önce yapılan açıklamalar şu şekildeydi; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığına dikkat çekerek depremden etkilenen bölgeler için "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak" ifadelerini kullandı.
  • DEVAMSIZLIK KALKTI MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika devam zorunluluğu açıklaması: 2. dönem okullarda devam zorunluluğu var mı?

    HANGİ İLLERDE DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI?

    Devam zorunluluğu depremden etkilenen 11 ilde kaldırıldı. Buna göre Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ ve Adıyaman’daki okullarda ikinci dönem devam zorunluluğu olmayacak.
  • DEVAMSIZLIK KALKTI MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika devam zorunluluğu açıklaması: 2. dönem okullarda devam zorunluluğu var mı?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Son dakika açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki 10 ile Elazığ'ı da ilave edeceğini açıklayarak "Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullandı.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamalarında bulunmuştu.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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