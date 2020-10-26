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HaberlerGündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Kıbrıs açıklaması - HABERLER
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesi sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Tatar daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ersin Tatar açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Kıbrıs açıklaması - HABERLER
AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı resmi törenle karşıladı.

Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Tatar daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ersin Tatar açıklamalarda bulunuyor.

ERDOĞAN:

Cumhurbaşkanlığı makamına seçilen sayın Ersin Tatar'la daha mesafeler kat edeceğimize inanıyorum. Sayın Tatar'la kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kılıcı ve sürdürülebilir çözümden yanadır. Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir. Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ortaklığı kabul etme yönünde bir anlayışının bulunmadığı aşikardır.

Rumlar 1963 yılında gasp ettikleri devleti Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyorlar. Yarım asrı geçen mücadele sürecinde mevcut parametrelerle bir yere varılmayacağı anlaşılıyor. Çözüm için federasyonun artık geçerli model olamayacağını, yeni fikirlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştım. Rum tarafı Kıbrıs Türk halkını eşit ortak olarak görmediği için hidrokarbon işbirliği çağrılarını cevapsız bıraktı.

Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve onların kurduğu iki ayrı devlet şu anda zaten vardır. İki halkın barış, refah ve güvenlik içerisinde yan yana yaşayabileceklerinin çözümün temeli adadaki gerçeklere dayanmaktadır. Artık iki devletli çözümün gerçekçi bir yaklaşımla masaya getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin adil, kılıcı, sürdürebilir çözüm konusundaki iradesi bakidir. Sayın Cumhurbaşkanı ile son gelişmeler Maraş açılımı gibi konularda görüş alışverişinde bulunduk. Adanın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini savunuyoruz. Bu yöndeki kararlılığımızı her aşamada dosta, düşmana gösterdik. Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi uyarılarımızı d inlemeyen, yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir.

Hidrokarbon kaynakları nedeniyle iştahı kabaran uluslararası şirketler ve arkalarındaki yabancı güçler bu oyunun parçası olmakta beis görmemiştir. Ancak bu oyun artık bozulmuştur. Bu oyunun başarı şansı yoktur ve artık olmayacaktır.

Türkiye, KKTC'nin ekonomik, diplomatik ve sosyal yönden gelişmesi için her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir. Amacımız Kıbrıs Türk halkının hayat standardını yükseltmek ve geleceğe daha güvenli bakmasını sağlamaktır. Kıbrıs Türkü, Türkiye'yi her daim yanında bulacaktır. İnşallah tüm güçlükleri el birliği ile aşacak daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz.

ERSİN TATAR:

Öncelikle davetinize ve eşinizle bize gösterdiğiniz misafirperverlik için zatı devletlilerinize ve eşinize teşekkür ediyorum. Türkiye bizim kardeş devletimizin olmasının yanı sıra anavatanımızdır. Köklerimiz buradan Kıbrıs'a gitmiştir. Kıbrıs Türk halkı 21 Aralık 1963-20 Temmuz 1974 arasında Türkiye'nin askeri müdahaleler ve sağladığı diğer destekler sayesinde ayakta durabilmiştir. Türkiye 1974'de Rum EOKA tarafından gerçekleştirilen darbe sonrasında Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra tek başına harekete geçmeseydi, ne olurdu herkes düşünmelidir.

Türkiye, Kıbrıs'ta barışın sürmesinin yegane sağlayıcısıdır. Kıbrıs görüşme süreci Montana'da bir kez daha çökmüşse, bunun sebebi eşitçe bizimle paylaşımda olmamaktan kaynaklanmıştır. Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığı ve etkin garantörlüğünü sıfırlamayı her zaman masaya koymuşlardır. Türkiye'nin beşli konferans önerisi bize göre son şanstır. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması için KKTC'nin de katılacağı bir konferans öneriniz bize göre gerçekçi ve yapıcıdır. Birçok kez ifade ettiğimiz üzere hidrokarbonlar konusu Kıbrıs Türk tarafı için bir samimiyet testidir. Sizlerin desteği ile önümüzdeki dönemde daha fazla dış temas yapmak, tezlerimizi anlatmak, uluslararası alanda çok daha görünür olmak istiyoruz. Kapalı Maraş için hükümetinizin yol haritasına uygun olarak, zatı devletlerinizin de kararlı duruş ve iradesiyle şu anda açılmıştır.

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