Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlu davamızda yıllardır beraber yol yürüdüğümüz değerli arkadaşımız Fatma Sevim Hanımefendi'nin taziyesi için İstanbul İl Başkanlığımıza teşrif eden, her zaman varlığıyla bizlere yol gösteren, vefasını üzerimizden hiç eksiltmeyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımızı ve hürmetlerimizi sunarız." ifadesini kullandı.

Kabaktepe, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve parti teşkilatlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 43 yaşında hayatını kaybeden Baltacı'nın Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılmış, namazın ardından tabuta omuz vermişti.