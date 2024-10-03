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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kuruluş yıl dönümü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 15:21 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:27
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT'nin kuruluş yıl dönümü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum. Uluslararası sistemin yeni sinerji merkezi olan teşkilatımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NEDİR?

        Türk Devletleri Teşkilatı (eski adıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi - Türk Konseyi), Türk Devletleri arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kurulmuştur. Teşkilatın kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'dir.

        Ekim 2019'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 7. zirvede Özbekistan, teşkilata tam üye olarak katılmıştır. Macaristan ise Eylül 2018'de Kırgızistan'ın Cholpon-Ata şehrinde düzenlenen 6. zirve sırasında ve Türkmenistan Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlenen 8. Zirve sırasında gözlemci statüsü kazanmıştır.

        3 Eylül 2018 tarihinde Çolpon-Ata'da düzenlenen Türk Konseyi (yeni adıyla Türk Devletleri Teşkilatı) 6. Zirvesi sırasında Devlet Başkanları Konseyi tarafından önümüzdeki 3 yıllık dönem için Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasının Genel Sekreteri olarak Baghdad Amreyev atanmıştır. Görev süresi Kasım 2021'de Devlet Başkanları Konseyi tarafından 1 yıl süreyle uzatılmıştır.

        Türk Konseyinin Dönem Başkanlığı bir takvim yılı boyunca (İngilizce alfabetik sıraya göre belirlenmiş olan) üye ülke tarafından üstlenilmektedir. Dönem Başkanlığını üstelenen ülkenin Devlet Başkanı, Türk Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenmektedir.

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