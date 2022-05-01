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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya Twitter hesabından Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u tebrik etti. Erdoğan kutlama mesajında, "Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Trabzon'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığı ile Trabzonsporlu taraftarlara seslendi. Erdoğan, "Lig şampiyonluğu yetmez, inşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğun başarılı bir şekilde devamını temenni ediyoruz. İnanıyorum ki, Trabzonspor Abdullah Hoca'nın riyasetinde çok daha güçlenerek Avrupa'da da farklı bir başarıya imza atacaktır" diye konuştu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


BAKAN SOYLU ARACILIĞIYLA TRABZONSPORLULARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon meydanında halka hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla görüştü. Soylu, 'Sayın Cumhurbaşkanım bugün Trabzon'da muhteşem bir şampiyonluk şölenine şahit olduk. Allah sizden razı olsun. Trabzon'a muhteşem bir stad kazandırdınız' diyerek sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktı.

"ŞAMPİYONLUK YETMEZ ŞİMDİ SIRA AVRUPA'DAKİ MAÇLARDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla Trabzonsporlu taraftarlara şöyle hitap etti:

Tesislerimizin Trabzonspor'a, Trabzonlulara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi Trabzonspor için Süper Lig şampiyonluğu yetmez, inşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğun başarılı bir şekilde devamını temenni ediyoruz. İnanıyorum ki, Trabzonspor Abdullah Hoca'nın riyasetinde çok daha güçlenerek Avrupa'da da farklı bir başarıya imza atacaktır.Türkiyemizi Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Gerek sayın Başkanla gerek teknik direktörle gerek tüm yöneticiler ve bunun yanında takım kaptamından bütün futbolcu kardeşlerime varıncaya kadar hepsini kutluyorum. Hepsinden öte 42 bin kişilik bu stadyumu tıklım tıklım dolduran, millet bahçesini dolduran hemşehilerim, Türkiye'nin değişik yerlerinde ekranlardan bu maçı izleyen Trabzonlu kardeşlerime de özellikle tebriklerimi sunuyorum ve bu gece kendilerine şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun diyorum, sağolun, varolun

İşte şampiyon Trabzonspor kutlamalarıyla ilgili diğer mesajlar:


TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TARAFTARLARI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu zirvede tamamlayarak şampiyon olan Trabzonspor’u ve bordo-mavi renklere gönül vermiş taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: COŞKULU TARAFTARI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bordo-mavili ekibi ve taraftarı kutladığı sosyal medya mesajında şöyle dedi: 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor’u, teknik ekibini, Trabzonspor camiasını ve coşkulu taraftarını gönülden kutluyorum.

KALIN: SEVİYE KAZANDIRAN BAŞARILARIN DEVAMINI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kutlama mesajında "Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor’u ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Türk futboluna seviye kazandıran başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ÇELİK: BÜTÜN TARAFTARLARI TEBRİK EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi: Şampiyon olan Trabzonspor’u, bütün taraftarlarını, tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyoruz

KILIÇDAROĞLU: YÜREKTEN KUTLUYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor camiasını yürekten kutluyorum.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLİYORUM

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor Kulübünü tebrik ediyor, Şampiyonlar Ligi’nde şimdiden başarılar diliyorum.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU: TEBRİK EDİYORUM

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor Kulübünü tebrik ediyor, Şampiyonlar Ligi’nde şimdiden başarılar diliyorum.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ: TEBRİK EDİYORUM

Süper Lig Ahmet Çalık Sezon'unda şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor camiasını ve taraftarını tebrik ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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