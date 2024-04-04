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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:37
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.

        AA'da yer alan habere göre duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.

        Erdoğan'a, ziyarette AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da eşlik etti.

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