Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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