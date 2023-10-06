Cumhurbaşkanı Erdoğan, delege kartını aldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yarınki kongresi öncesi delege kartını aldı
Giriş: 06.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:29
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yarınki kongresi öncesi delege kartını aldı.
DHA'da yer alan habere göre AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Partimizin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını aldı" denildi.