İstanbul-İzmir Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla birlikte kısalan seyahat süresi ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın da övgüsünü aldı. İnstagram hesabında yeni yolda yaptığı seyahatten kısa bir video paylaşan Demet Akalın, bir başka instagram hikayesinde de “2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya’da otobanlar adım başı para” dedi.

Bu yorumların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabah ve Takvim gazetelerinde yer alan habere göre Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti.

HIZ SINIRI TARTIŞMASI

Öte yandan Akalın'ın paylaşımları yeni bir tartışmayı da başlattı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter'da "Açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu, 426 kilometre. Otomobillerin otoyollardaki hız sınırı 120 kilometre. Sabit 120 km hızla hareket edilse bile yolculuk 3 saat 33 dakika sürer. Peki nasıl oluyor da Demet Akalın yolculuğunu 2 saatte tamamlıyor?” ifadelerini kullanarak trafik kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü Demet Akalın için cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.

4 AĞUSTOS'TA AÇILDI

Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılan yolun, 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi de 4 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Mevcut 515 kilometreyi 426 kilometreye düşüren yol ile İstanbul'dan İzmir'e 3.5 saatte ulaşılabileceği belirtilmişti.