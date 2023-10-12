Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici ile bir araya geldi
Giriş: 12.10.2023 - 17:37 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.
DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde BBP lideri Destici´yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.