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Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması saat kaçta başlayacak?

Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce EYT bekleyen vatandaşımızın gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Uzun bir süredir gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bir açıklama yapacak. İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması canlı yayın izle

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili beklenen gün geldi çattı. 11 milyona yakın EYT bekleyen vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam kameralar karşısına geçecek. İşte, detaylar...
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması canlı yayın izle

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EYT AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

    Beştepe'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için zirve yapılıyor. Zirve sonrasında saat 19.45'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması canlı yayın izle

    CB ERDOĞAN: "HEDEFİMİZ YIL SONUNA KADAR ÇÖZMEK" DEMİŞTİ

    İki hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gündeme dair soruları yanıtlamış "Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek'' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" ifadesini kullanmıştı.

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması canlı yayın izle

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYT AÇIKLAMASI CANLI YAYIN
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması canlı yayın izle

    MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

    Bakan Bilgin'in paylaştığı son verilere göre EYT'li sayısı aralık ayının başında 1 milyon 900 bin idi. Ocak başında rakamın 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Bunun Yaklaşık 400 binini memur, 480 binini BAĞKUR'lular oluşturuyor. Diğerlerinin çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişinin ise işi yok ve yaşı bekliyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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