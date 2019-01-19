Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın konserine gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın Cuma akşamı Ankara'da düzenlenen Truva Sonatı konserine eşi Emine Erdoğan ve ABDli Senatör Lindsay Graham ile katıldı.

Fazıl Say, geçtiğimiz ay konserine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet ettiğini açıklamıştı.

Erdoğan, annesi geçen Ağustos ayında vefat eden Say'ı arayarak başsağlığı dilemiş, Say da Erdoğan'ı, Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti.

Erdoğan programından fırsat bulursa konsere gideceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanının konsere gideceği Perşembe günü kesinleşti.

Ankara'daki Congresium'da gerçekleşecek Truva Sonatı konserinde, Erdoğan protokolde, eşi Emine Erdoğan ve ABDli senatör Graham ile oturdu.

Hürriyet gazetesinden Faruk Bildirici'nin haberine göre Say, "Hepinizi selamlıyorum, konserime hoşgeldiniz efendim. Bu konserin biletleri yaklaşık üç ay önce bitmiştir. Hayatımın istisnai gecelerinden birini yaşadığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Erdoğan, Say'ı ayakta alkışlarken konser sonunda sahneye çıkıp şunları söyledi:

"Sevgili Fazıl, gerçekten bizlere bu prömiyeri çok farklı takdim ettiler. Tabi şimdi Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah, ama şimdi Ankara, İstanbul lazım. Ve Ankara'yı Kulliyedeki operada yapalım. Diğerini de İstanbul'da Harbiye merkezde yapalım. O da güzel bir sunumla İstanbullulara ve Ankaralıları bir daha bir araya getirir. Fakat arkadaşlarım bana bir sürpriz yaptılar. Tabi Aşık Veysel olunca aramışlar taramışlar "benim yarim kara topraktır" bunun plağını bulmuşlar. Şimdi ben de bu plağı sevgili Fazıl'a takdim ediyorum."