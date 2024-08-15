Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Meclis'te bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'yı izledi.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını, Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan locadan takip etti.

Locada, Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanvekili Celal Adan yer aldı.

Günün anısına hazırlanan Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkıyı takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ın konuşmasını zaman zaman ayakta alkışladı.

ERDOĞAN, ABBAS VE KURTULMUŞ İLE BİR ARAYA GELDİ

TBMM Genel Kurulu'ndaki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'den ayrılırken Abbas'ın elini aracına kadar bırakmadı.