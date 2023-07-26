Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

Anadolu Ajansı Giriş: 26.07.2023 - 14:48 Güncelleme: 26.07.2023 - 14:48 facebook

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