Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideriyle görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider bayram tebriğinde bulunurken, bölgesel meseleler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideriyle görüştü
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Prens Harry, İngiliz gazetesine açtığı davayı kazandı
DÜNYA Prens Harry, İngiliz gazetesine açtığı davayı kazandı
Boris Johnson neden istifa etti? Yerine kim gelecek?
DÜNYA Boris Johnson neden istifa etti? Yerine kim gelecek?
Azerbaycan'da Kovid-19 tedbirleri yeniden sertleşebilir
DÜNYA Azerbaycan'da Kovid-19 tedbirleri yeniden ...
Shinzo Abe'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından dünya liderlerinden ilk tepkiler
DÜNYA Shinzo Abe suikastı sonrası dünya liderlerinden ...
Son dakika: Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe mitingde öldürüldü! Dünyayı sarsan olay... - Haberler
DÜNYA Eski Japonya Başbakanı Abe ev yapımı silahla ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, öldürülen Japonya eski Başbakanı Abe için taziye mesajı
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shinzo Abe için taziye ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bali'de G20 kapsamında ikili görüşmeler yaptı
DÜNYA Çavuşoğlu'dan G20 kapsamında ikili görüşmeler
SUİKAST! Son dakika haberi: Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo silahlı saldırı sonucu öldü! Abe Şinzo kimdir, neden öldürüldü?
DÜNYA Eski Japonya Başbakanı silahlı saldırı sonucu öldü!
ABD'li orgeneralden Çin açıklaması
DÜNYA ABD'li orgeneralden Çin açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan tahıl ihracatı açıklaması: Ukrayna ve Türkiye ile görüşmeye hazırız
DÜNYA Lavrov: Ukrayna ve Türkiye ile görüşmeye hazırız

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.