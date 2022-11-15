Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prens bin Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen, G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.
Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
"BİRLİKTE TOPARLANMA DAHA GÜÇLÜ TOPARLANMA"
Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla düzenleniyor.
Zirveye G20'yi oluşturan Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) liderleri iştirak ediyor.
RUSYA'YI LAVROV TEMSİL EDİYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmazken, Rusya'yı zirvede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlık ettiği bir heyet temsil ediyor.
Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Zirvesinin resmi gündeminde, küresel sağlık mimarisi, sürdürülebilir enerji dönüşümü ve dijital dönüşüm konuları bulunuyor.
Rusya-Ukrayna savaşı, enerji, enflasyon ve iklim krizlerinin aynı anda yaşandığı bir dönemde gerçekleşen zirve, ilklere de sahne oluyor.
ABD Başkanı Joe Biden başkan olmasının ardından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinpingle ilk kez yüz yüze geldi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün düzenlediği basın toplantısında, bugün Lavrov ile bir toplantı yapacağını bildirdi.
Zirve, açılış konuşmalarının ardından çeşitli toplantılar ve bire bir görüşmelerle devam edecek.
Ayrıca, heyetlerin 19 Kasım'da sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.
YORUMLAR