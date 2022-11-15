Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prens bin Selman ile görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde temaslarına başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prens bin Selman ile görüştü
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen, G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"BİRLİKTE TOPARLANMA DAHA GÜÇLÜ TOPARLANMA"

Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla düzenleniyor.

Zirveye G20'yi oluşturan Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) liderleri iştirak ediyor.

RUSYA'YI LAVROV TEMSİL EDİYOR


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmazken, Rusya'yı zirvede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlık ettiği bir heyet temsil ediyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Zirvesinin resmi gündeminde, küresel sağlık mimarisi, sürdürülebilir enerji dönüşümü ve dijital dönüşüm konuları bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, enerji, enflasyon ve iklim krizlerinin aynı anda yaşandığı bir dönemde gerçekleşen zirve, ilklere de sahne oluyor.

ABD Başkanı Joe Biden başkan olmasının ardından, Çin Devlet Başkanı Şi Cinpingle ilk kez yüz yüze geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün düzenlediği basın toplantısında, bugün Lavrov ile bir toplantı yapacağını bildirdi.

Zirve, açılış konuşmalarının ardından çeşitli toplantılar ve bire bir görüşmelerle devam edecek.

Ayrıca, heyetlerin 19 Kasım'da sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı
DÜNYA Rotterdam'dan Türk bayraklı destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde resmi karşılama törenine katıldı
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde resmi ...
Pentagon'dan Herson açıklaması
DÜNYA Pentagon'dan Herson açıklaması
Güler ve Milley, İstanbul'daki terör saldırısını görüştü
DÜNYA Güler ve Milley, İstanbul'daki terör saldırısını ...
Eyfel Kulesi'ne dair hiç duymadığınız 7 ilginç bilgi: Parisliler Eyfel'i sevmiyorlardı
DÜNYA Eyfel Kulesi'ne dair 7 ilginç bilgi
BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın, Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesi kararı alındı - Son dakika haberi
DÜNYA BM'den 'Rusya, Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemeli' ...
AB, Ukrayna'yı "kendi tanımladığı zafere dek" desteklemeye devam edecek
DÜNYA AB'den Ukrayna'ya güçlü destek
Rusya'dan sinema oyuncusu Jim Carrey dahil 100 Kanada vatandaşına yaptırım kararı
DÜNYA Rusya'dan Jim Carrey'e yaptırım kararı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, Kongre baskını için Trump'ı "pervasızlıkla" suçladı
DÜNYA Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Trump'a: ...
Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı
DÜNYA Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.