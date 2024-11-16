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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gidecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gidecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18-19 Kasım'da Rio de Janeiro'da düzenlenecek 19'uncu G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'yı ziyaret edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:12 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:12
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'ya gidecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 18-19 Kasım'da, Brezilya'yı ziyaret edecek.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18-19 Kasım 2024'de Rio de Janeiro'da düzenlenecek, 19'uncu G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gideceğini bildirdi.

        Altun, şunları kaydetti:

        "G20 Liderleri zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır."

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