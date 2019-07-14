Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geldi. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.
Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.
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