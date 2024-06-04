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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları andı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nde bir açıklama yayımlayarak Gazze'de hayatını kaybeden çocukları andı. Erdoğan, "Gazze'de katledilen insanlıktır. Dünya Gazze'de sınıfta kalmıştır" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:32
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

        Gazze'de hayatını kaybeden çocukları anan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i 'somut bir adım atmaya' çağırdı.

        Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

        7 Ekim’den beri Gazze’de barbarca katledilen 15 binin üzerinde yavrumuzu hüzünle yâd ediyorum.

        "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde Gazze’de katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil aynı zamanda insanlıktır. Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır.

        Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5’ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum.

        Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum.

        Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa elimizi uzatmaya, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

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