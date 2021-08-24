Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dikey mimari' çıkışı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimize, dünyanın dört bir köşesinde milletimizi gururla temsil eden her bir kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Bu salonda özgüven abidesi genç bir nesil görüyorum. Bu salonda 15 Temmuz gecesi elinde bayrağı, göğsünde imanıyla darbecilere meydan okuyan, milletimizin yüz akı, cesur bir gençlik görüyorum. Bu salonda ülkesi için hayal kuran, ufku açık, vizyonu geniş, ideal ve iddia sahibi, dirayetli bir gençlik görüyorum.

"GENÇLERİMİZE KULAK VERECEĞİZ"

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak böylesi bir gençlikle yol yürümekten, bu ülkenin gençlerine hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye'nin sizin gibi gençleri olduğu müddetçe yarınlarımız inşallah bugünden çok daha parlak olacaktır. Bu millet çalışan, üreten gençlere sahip olduğu sürece geleceğine her zaman umutla bakacaktır. Hem şehircilikte geldiğimiz noktayı tartışacak hem de daha müreffeh, daha yaşanabilir şehirleri inşa etme hususunda gençlerimize kulak vereceğiz.

Bugün başlayan ve yarın da devam edecek bu program kapsamında, kültürden, spora, bilim ve teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede siz gençlerin fikirlerini alacağız. Gençlerimizin sesine kulak vereceğiz. Uygulama yarışmasında dereceye giren belediyelerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Önümüzdeki süreçte gençlerimizi karar alma ve uygulama süreçlerine daha fazla dahil etmeye devam edeceğiz.

"SİYASİ PARTİ AYRIMI YAPMADAN YARDIM ÇALIŞMASI YAPAN BELEDİYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yönetimine kadın elinin değmesi ile beraber Belediyeler Birliği yeni bir dinamik kazandı. Burada siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında görev alan tüm belediyelerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"KABİNEMİN ÜYELERİ ARAZİDE"

Türkiye yaşanan felaketlere rağmen, sancılı süreci başarılı şekilde yürütmüştür. Sel ve yangında zarar gören insanlarımızın yaraları en kısa sürede sarılacak. Tüm bakan arkadaşlarım, Rize, Artvin, Kastamonu, Sinop, Bartın bütün buralarda köylere varıncaya kadar çalışmalarını devam ettirdiler, devam ettiriyorlar. Kabinemin belli üyeleri arazide.

Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak.

Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz. Afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

İnsanı merkeze alan şehirler, yerini üretim ve sanayinin merkezde olduğu yeni şehirlere bırakmıştır. Modern şehirler, modern insana değişen bakış açısını yansıtan birer semboldür. Devasa fabrikalar, giderek daha da yükselen gökdelenler, çarpık kentleşme bu yeni dönemin en belirgin özelliğidir.

"RANT HIRSIYLA ORTAYA ÇIKAN DİKEY MİMARİNİN BEDELİNİ YETERİNCE ÖDEDİK"

Türkiye tüm bu süreçleri yaşamıştır. İnsanlık olarak bilgi toplumu ve teknoloji ile beraber şehircilikte de artık yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Hayata dair birçok unsurun kökten değişmeye başladığını görüyoruz. İnsanların yerel yönetimlerden beklentileri değişiyor. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. Türkiye, dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de yeni bir anlayış ile geliştirmeliyiz.

Rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeterince ödedik. Genç dostu şehirler yaklaşımını bu anlamda çok önemli görüyorum. İnsan dostu şehirler kurmalıyız."