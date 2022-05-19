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Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu, sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle yaptığı buluşmaya ilişkin tanıtım görüntüsünü, Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaştığı görüntüye "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Buluşmamızın tamamını bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz" notunu ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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