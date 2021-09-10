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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu

Bir dizi programa katılmak ve ziyarette bulunmak üzere Kahramanmaraş'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu - Son dakika haberleri
İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle sonrası bir dizi programa katılmak ve ziyarette bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Havaalanından itibaren halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldıktan sonra Milli İrade Meydanı'nda halka hitap etti. Halka hitabı sırasında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeyi ziyareti sonrası gençlerle buluşmak için Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ne geçti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gençler bir araya gelerek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzeye girişinde binlerce vatandaş tarafından karşılandı.

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