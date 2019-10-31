Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılanan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia’yı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti.

Erdoğan, baş başa görüştüğü konuş Başbakan Gakharia ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Erdoğan konuşmasında, "İlk ziyaretlerinden birisini ülkemize yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetimi iletmek isterim. Sayın Başbakan'a yeni görevinden dolayı tebriklerimi iletiyorum. Kendisi ülkemizi yakından tanıyan bir liderdir. Gürcistan'ın kalkınmasını sürdüreceğine ve Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin güçleneceğine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize ara vermiştik. Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla bu süreci hızlandıracağız" dedi. "Ticaretten turizme, enerjiden savunmaya her alanda gelişen ilişkilerimiz var" diyen Erdoğan, "Stratejik ortaklığımızın bölgemiz için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum" diye konuştu.

"Ulaştırma konusunda çok önemli bir adım attık" diyen Erdoğan, "Bakü-Tiflis-Kars tarihi bir adımdır. Bu demiryolunun açılmasıyla bu dost üç ülke birbirine çok farklı şekilde bağlanmış oldu. Demiryolu Londra'dan Pekin'e uzanan yolun kalbinde yer alıyor" dedi.

EKONOMİK VE ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda pasaportsuz geçişi temin ettik. Gürcistan'ın en büyük ticari ortağının Türkiye olması bizi memnun ediyor. Ortak fayda ve karşılıklı saygı temelinde ekonomik işbirliğini artırma iradesini gösteriyoruz. 2018 sonu itibariyle 1,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik. Bu çerçevede Türkiye-Gürcistan arasındaki ticareti kolaylaştırmak için gerekli adımları atacağız. Kısa sürede Ankara'da düzenleyeceğimiz karma ekonomik toplantı bunun için fırsat teşkil edecektir.

Güvenlik konusunu ele alma imkanı da bulduk. Bu alanda işbirliğimiz farklı şekilde devam ediyor. Gürcistanlı birçok genci güvenlik noktasında yetiştirme fırsatını bulduk. Gürcistan'ın bağımsızlık ve istikrarı bizim için önemlidir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında Türkiye ve Gürcistan'da ortak tatbikatlar düzenlemeye devam ettik. Buradan hareketle, 2 bin 200 Gürcü askeri Türkiye'de kurs ve eğitimlere katıldı. Karadeniz'de barış ve istikrarın sürmesi için çabalarımız devam ediyor."