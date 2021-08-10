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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan ve Nijerya liderleriyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan daha sonra Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan ve Nijerya liderleriyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşmeler
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini belirtti.

NİJERYA LİDERİYLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Nijerya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'ye, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Nijerya ile ilişkilere büyük önem atfettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gerçek potansiyelinin harekete geçirilmesi için bütün imkanları değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

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