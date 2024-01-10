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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gurur duy Türkiye

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gurur duy Türkiye

        Türkiye ilk astronotunu uzaya göndermek için gün sayıyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay hazırlıklarını paylaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 21:01 Güncelleme: 10.01.2024 - 21:40
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        Erdoğan: Gurur duy Türkiye
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Millî Uzay Programımız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur Duy Türkiye!" mesajını paylaştı.

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, karantinaya girdiği günden bu yana uzay görevinde yerine getireceği deneyler üzerinde çalıştığını ifade etti.

        Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzay misyonunda icra edeceği bazı deneylere ilişkin detayları aktardı.

        Ankara'ya deney çalışmaları kapsamındaki son gelişinde, "MESSAGE" deneyinin kan alma işlemiyle, deney süreçlerini fiilen başlattıklarını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

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        "Karantinada bugün, 13 deneyimizden VOKALKORD'un ilk işlem adımını gerçekleştirdim. Yarın MESSAGE'ın ikinci işlem adımıyla devam ediyorum. VOKALKORD'da solunum sistemi fizyolojisi içerisinde yapay zeka desteğiyle seste meydana gelen frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi ve yer çekimsiz ortamın etkilerinin insan sesi üzerine etkilerinin araştırılması hedeflenmektedir. MESSAGE ile ise yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genlerin tespit edilmesi ve uzay görevlerinde bağışıklık hücrelerinden hangilerinin yer çekimi tarafından direkt olarak etkileneceğinin CRISPR gen mühendisliği yöntemleriyle belirlenmesi hedeflenmektedir."

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