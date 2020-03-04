AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum” - TBMM



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- AK Parti TBMM Grup Toplantısı- Milletvekillerinin salona gelişi- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi- Adalet bakanı Gül'ün gelişi- Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın gelişi- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve partilileri selamlaması- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

(1)“Bayrağımızı dalgalandırabilmemiz, ezanımızı semalarımızda yankılatabilmemiz için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum”