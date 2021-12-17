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Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran şiir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maşallah benden iyi okuyorsun, ben bu şiirle birincilik almıştım

3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi. Bir genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce birincilik kazandığı şiiri okurken, Erdoğan, 'Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran şiir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya Twitter hesabından buluşmayla ilgili bir mesaj paylaşarak, "Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" dedi.

MEHMET AKİF'İN ŞİİRİNİ OKUDU

Buluşmada, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Çadlı Ömer Yahya, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu. Şiiri alkışlayan Erdoğan, öğrenciye, "Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirle birincilik almıştım" diye konuştu.

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