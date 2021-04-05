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Cumhurbaşkanı Erdoğan iki liderle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti. Bu görüşme sonrasında Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki liderle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki lidere telefon
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AA

Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

KOSOVA İLE ÇOK YÖNLÜ İŞ BİRİLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı seçilen Vjosa Osmani-Sadriu ile telefon görüşmesi yaparak, tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Vjosa Osmani-Sadriu'yu, Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Kosova'nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk toplumunun, yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna dikkati çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, yeni dönemde de pekişeceğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki çok yönlü iş birliğinin, Balkanlar'ın istikrar ve refahına katkı sağladığını belirtti.

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