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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşecek mi? | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşecek mi?

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, önümüzdeki ay Washington'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme ihmali olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 12.06.2024 - 14:10 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:30
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
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        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, önümüzdeki ay Washington'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme ihmali olduğunu söyledi.

        Reuters'a konuşan Büyükelçi Flake, ABD ve Türkiye'nin stratejik ilişkilerinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu kaydetti.

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake

        ABD Büyükelçisi Flake, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen müzakere görüşmelerinde ABD'nin Türkiye'den Hamas liderlerine bazı mesajlar iletmesini istediğini dile getirdi.

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        Flake, "NATO'nun genişlemesi ve F-16 satışı anlaşmasının ardından Türkiye Batı'ya yöneldi ve oraya sıkı sıkıya demir attı" ifadelerini kullandı.

        Flake ayrıca "Türkiye'nin BRICS'e girmemesini umuyorum ama eğer gerçekleşirse küçük bir diplomatik değişim beklenebilir" açıklamasında bulundu.

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