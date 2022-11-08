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Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ile minik kondüktörlerin gülümseten sohbeti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın minik kondüktörler ile sohbeti gülümsetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep ziyaretinde minik kondüktörler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, minikler ile girdiği gülümseten sohbeti paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile minik kondüktörlerin gülümseten sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile minik kondüktörlerin gülümseten sohbeti
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AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gaziantep'te minik kondüktörlerce karşılanmasını ve yaşanan sohbeti içeren görüntüleri paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep ziyaretinden bir anıyı, "Gaziantep'te minik kondüktörlerle sevimli bir sohbet..." notuyla paylaştı.

Fahrettin Altun'un paylaştığı videoda, kondüktör kıyafeti giyen çocukların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Gaziantep Havalimanı'nda karşıladığı görülüyor.

AA'nın haberine göre; çocukların, "Hoş geldiniz Tayyip Dede" selamı karşısında mutluluğunu, "Hoş bulduk. Nasılsınız?" diyerek gösteren Erdoğan, kendisine takdim edilen çiçek üzerine de "Siz ne kadar güzel kokuyorsunuz?" dedi.

Çocukların, "Sizinle fotoğraf çekinebilir miyiz?" demesi üzerine de Erdoğan, uçak merdiveninde minik kondüktörlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra "Ben sizi çok seviyorum. Çok güzelsiniz. Allah sizi nazardan saklasın." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Kasım'da, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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